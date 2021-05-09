К прошлогодним 2,5 миллиона участников Бессмертного полка онлайн в этом году добавились еще столько же новых анкет. Акция началась в 15 часов по местному времени по всей стране.

К прошлогодним 2,5 миллиона участников "Бессмертного полка онлайн" в этом году добавились еще столько же новых анкет. Акция началась в 15 часов по местному времени по всей стране.Все загруженные до 10:00 7 мая заявки одобрены модераторами и попали в трансляцию шествия 9 мая. Акция началась во всех регионах в 15 часов по местном времени.Посмотреть трансляцию шествия можно на , в приложениях "Бессмертный полк" в соцсетях ВКонтакте и "Одноклассники", онлайн-кинотеатрах и на региональном телевидении.В каждом субъекте Федерации длительность шествия зависит от количества поданных заявок. В Москве трансляцию можно посмотреть на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре города, на Останкинской телебашне, в вагонах метро, в крупных торговых центрах.Организаторы зафиксировали три DDoS-атаки и шесть веб-атак на сайт шествия. Функционал ресурса временно ограничили для восстановления его работоспособности. Организаторы принесли извинения за трудности в работе личных кабинетов участников.Также модераторы пресекли попытки внедрить в строй онлайн-шествия портреты нацистских преступников. Данные о разместивших их людях передадут в Следственный комитет.До конца мая трансляцию можно будет посмотреть на всех площадках. Найти своих героев успеет каждый.