С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20846 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18627 пациентов. В стационарах лежит 289 жителей, из них 186 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1586 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 28 новых случаев заражения Covid-19. Вылечился от недуга - 31 человек.Несмотря на усилия врачей от ковида скончался 61-летний мужчина.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 13 костромичам. По два инфицированных прибавилось в Красном-на-Волге, Костромском и Сусанинском районах. По одному – в Буе, Чухломе, Мантурово и Поназырево.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20846 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18627 пациентов. В стационарах лежит 289 жителей, из них 186 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1586 заболевших.