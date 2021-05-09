Активисты Молодой Гвардии Единой России провели 800 патриотических акций в 83 регионах. Часть из них они организовали в преддверии Дня Победы.

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" провели 800 патриотических акций в 83 регионах. Часть из них они организовали в преддверии Дня Победы.В конце апреля активисты запустили акцию "Патриотизм в действии". Они благоустроили стелы и памятники погибшим в Великой Отечественной войне. В порядок приведено 400 памятников.В городе Бежецк Тверской области молодогвардейцы нарисовали граффити с изображением красноармейца. В Волгоградской области активисты почтили память погибших запуском в небо 200 воздушных шаров.Московские волонтеры украсили 14-этажный дом патриотическим баннером с надписью «Вечная память Героям-победителям! Помним 1941–1945!».Также активисты раздали в регионах более 150 тысяч георгиевских лент. Всего было задействовано 5,5 тысячи волонтеров МГЕР."Акции молодогвардейцев – это возможность в очередной раз сказать спасибо нашим защитникам за их подвиг, выразить признательность и благодарность за мирное небо над головой", – сказал глава координационного совета МГЕР Денис Давыдов.Ранее молодогвардейцы напомнили руководителям зарубежных стран о роли СССР в победе над нацизмом. Активисты отправили экземпляры книги «Дневник ветерана. Непридуманная история войны» американским и европейским политикам, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому.