К ликвидации возгорания привлекалось 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

В 17:00 09 мая в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном доме. В Лакинске Собинского района на улице Суворовской полыхал дом №2.По прибытии пожарных наблюдалось открытое горение. Они не дали огню распространиться на всё жилище, и потушили пожар на площади 52 квадратных метра.Как уточнили в пресс-службе МЧС, на пожаре обнаружен погибший мужчина 1941 года рождения.К ликвидации возгорания привлекалось 4 единицы техники и 13 человек личного состава.Причины трагедии устанавливаются.