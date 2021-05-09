Шамиль Сибанов от лица всего личного состава Управления внутренних дел поблагодарил ветерана войны за неоценимый вклад в Победу...

Начальник УВД на Московском метрополитене полковник полиции Шамиль Сибанов навестил старейшего ветерана столичного метрополитена – участника боевых действий Петра Буренина.На службу в органы внутренних дел города Москвы на должность милиционера 1-го разряда 1-го отделения милиции по охране метрополитена ГУВД Мосгорисполкома (сегодня это 1 отдел полиции УВД на Московском метрополитене) Петр Буренин, отметивший в прошлом году свой 95-летний юбилей, пришел в далеком 1948 году.А до этого – годы Великой Отечественной войны, участие в боевых действиях и тяжелое ранение в 1944-м в боях под Витебском. После выписки, оправившись от ранения, он уехал в город Горький для обучение на радиста. А уже в послевоенные годы Петр Степанович занимался охраной эшелонов с оборудованием, направляемых по железной дороге из Германии в СССР по репарации.За проявленную доблесть имеет боевые награды.Поздравляя Петра Степановича с Днем Победы, полковник полиции Шамиль Сибанов от лица всего личного состава Управления внутренних дел поблагодарил ветерана войны за неоценимый вклад в Победу, мирное небо на благо будущим поколениям и пожелал крепкого здоровья, бодрости и оптимизма. Шамиль Мансурович отметил, что ветераны войны, участники тех страшных, долгих фронтовых лет, труженики тыла являются ярчайшими примерами служения своему Отечеству, любви к Родине, примером доблести и отваги для современного поколения сотрудников органов внутренних дел и подрастающего поколения.От имени начальника ГУ МВД России по г. Москве и УВД на Московском метрополитене Петру Степановичу вручили поздравительные письма, памятные подарки и сделанную собственноручно детьми полицейских столичного метрополитена «Открытку Победы» с теплыми пожеланиями.Ветеран войны от всей души поблагодарил гостей за внимание и заботу и в теплой дружественной обстановке поделился воспоминаниями о военных годах и службе в родной милиции.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18