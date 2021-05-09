Пожарные потушили огонь на площади 60 квадратных метров.

В 03:13 09 мая в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. Пламя полыхало в селе Спасское Юрьев-Польского района.Из-за позднего вызова спасателей на момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома. Пожарные потушили огонь на площади 60 квадратных метров.«Погибших и пострадавших нет. К ликвидации происшествия от МЧС привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава», - уточнили в пресс-службе ведомства.На вызов выезжали сотрудники пожарной части села Сима - 1 единица техники, 3 человека личного состава, а также добровольцы из СПК «Спасское» 2 единицы техники и 2 человека личного состава.Причина ЧП выясняется.