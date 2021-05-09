Участковый уполномоченный полиции Вячеслав Строганов рассказывает о боевом пути своего прадедушки-фронтовика и его письме 1945 г., бережно хранящемся в семейном архиве.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-05-2021-policejskie-vladimirskoj-oblasti-prisoedinilis-k-akcii-mvd-rossii-frontovye-treugolniki.html" target="_blank">Полицейские Владимирской области присоединились к акции МВД России «Фронтовые треугольники»</a> - Участковый уполномоченный полиции Вячеслав Строганов рассказывает о боевом пути своего прадедушки-фронтовика и его письме 1945 г., бережно хранящемся в семейном архиве.
[url=https://33live.ru/novosti/09-05-2021-policejskie-vladimirskoj-oblasti-prisoedinilis-k-akcii-mvd-rossii-frontovye-treugolniki.html]Полицейские Владимирской области присоединились к акции МВД России «Фронтовые треугольники»[/url] - Участковый уполномоченный полиции Вячеслав Строганов рассказывает о боевом пути своего прадедушки-фронтовика и его письме 1945 г., бережно хранящемся в семейном архиве.