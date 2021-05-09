Участковый уполномоченный полиции Вячеслав Строганов рассказывает о боевом пути своего прадедушки-фронтовика и его письме 1945 г., бережно хранящемся в семейном архиве.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Петушинскому району Вячеслав Строганов рассказывает о боевом пути своего прадедушки-фронтовика Москаленко Николае Яковлевиче и его письме 1945 г., бережно хранящемся в семейном архиве.