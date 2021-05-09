Петр Порошенко передавал Байдену просьбу как можно скорее встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал сам политик.

Петр Порошенко передавал Байдену просьбу как можно скорее встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал сам политик.Последнее время бывший президент Украины Петр Порошенко стал часто появляться в медийном поле. Многие политологи связывают это с тем, что он хочет составить конкуренцию Владимиру Зеленскому на будущих выборах.В качестве подтверждения этой теории приводят тот факт, что прибывший в Незалежную госсекретарь США Энтони Блинкен первым делом встретился с Петром Алексеевичем. Теперь стали известны некоторые подробности беседы двух политиков.Сообщается, что Порошенко попросил Блинкена передать Байдену просьбу о том, что встречу с Зеленским нужно провести как можно скорее. Экс-глава Украины хотел, чтобы действующего президента пригласили в Вашингтон до того, как лидер демократов устроит .Кроме того, не теряет надежду на то, что можно добиться приглашения Зеленского на саммит НАТО. Стоит отметить, что в данном мероприятии участие Украины не предполагается.Порошенко также назвал причину, по которой Украина не дождалась приглашения. Политик убежден, что всему виной неэффективная работа государственных институтов, а также провал оборонных и антикоррупционных реформ.