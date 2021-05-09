Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились в это воскресенье, 9 мая.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились в это воскресенье, 9 мая.В пресс-службе Кремля рассказали, что главы стран обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во время разговора Владимир Путин и Александр Лукашенко отметили, что в России и Белоруссии чтят память людей, которые сражались на фронте и трудились в тылу.Кроме того, лидеры государств обсудили несколько важных вопросов повестки дня. Политики выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических и партнерских отношений. Путин и Лукашенко находятся в постоянном контакте, говорится на официальном сайте.Детали раскрыл белорусский правительственный телеграм-канал "Пул первого". Сообщается, что политики обменялись мнениями о внутренней обстановке в России и Белоруссии и обсудили ситуацию на Украине и ее желание вступить в НАТО. Также Путин и Лукашенко договорились о личной встрече в ближайшее время.Последний раз лидеры государств виделись в прошлом месяце. Белорусский президент прибыл в Москву 22 апреля для переговоров с Владимиром Путиным. Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнил, что беседа длилась почти четыре часа, политики обсудили вопросы экономического взаимодействия.Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров считает, что главной темой разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко стал транзит власти. Подробности – .