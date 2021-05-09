Президент России Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади в Москве помог сидящему рядом ветерану накинуть куртку.

Президент России Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади в Москве помог сидящему рядом ветерану накинуть куртку.Глава государства сидел на трибуне рядом с ветераном Великой Отечественной войны. Наброшенная на плечи участника войны куртка сползала.Президент помог ветерану ВОВ поправить одежду, чтобы он не замерз. В Москве во время парада температура воздуха составляла около шести градусов, скорость ветра – восемь метров в секунду.В этом году Россия отмечает 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во всех городах нашей страны проходят праздничные мероприятия.В параде на Красной площади в Москве участвовали 12,5 тысячи человек. По брусчатке прошли 190 образцов техники, в воздушной части парада участвовало 76 самолетов и вертолетов.Путин помог ветерану— РИА Новости (@rianru)