09.05.2021

2021-05-09 13:10:04

Россияне назвали важнейшие книги о Великой Отечественной войне

Более 90% россиян считают необходимым знакомиться с книгами о войне в рамках школьной программы, а самым важным произведением о Великой Отечественной большинство респондентов — более 66% — назвали роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Известно об этом стало из опроса, проведенного книжным серфисом MyBook.



По важности второе место среди читателей занимает произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова, на третьем- «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.



По данным ТАСС, 93% опрошенных считают важным знакомиться с литературой о войне в школе. По их мнению, подобные произведения помогают в изучении истории своей страны (77%), дают возможность лучше понимать ценность жизни (62%), увидеть события глазами очевидцев (44%) и воспитывать патриотические чувства (34%).



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