Начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве пожелал ветерану сил, здоровья и долголетия, поблагодарив его за мужество и героизм, проявленные в годы войны...

Начальник УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве поздравил Николая Андреевича Бондарева с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне.В гости к ветерану приехали начальник УВД по ЦАО полковник полиции Станислав Сулаков и начальник ОМПО УВД подполковник внутренней службы Надежда Зубко.«Я не понаслышке знаю, какой ценой советскому народу далось нынешнее мирное небо над головой. Сколько слез, сколько горести пережили наши родные и близкие в годы войны. Сколько не вернулось с полей сражений! Эта Великая Победа принесла нынешнему поколению мир, свободу, возможность развиваться и просто жить. Наша задача – сберечь эту память, передать нашим детям, чтобы никогда и никем эта Победа и ее цена не были забыты», – отметил Станислав Викторович.Николаю Андреевичу Бондареву от руководства ГУ МВД России по г. Москве, УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве и благотворительного фонда были переданы ценные подарки и продовольственный набор.В завершение встречи начальник УВД пожелал ветерану сил, здоровья и долголетия, поблагодарив его за мужество и героизм, проявленные в годы войны.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60