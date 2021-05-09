Сотрудники полиции поздравили ветерана войны, 92-летнего Ивана Алексеевича Ландаря, с праздником Победы, выразив ему свою благодарность...

В честь празднования 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководители УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве посетили труженика тыла майора милиции в отставке 92-летнего Ивана Алексеевича Ландаря.В этот торжественный день заместитель начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Сухоставец и начальник ОМВД России по Войковскому району г. Москвы подполковник полиции Андрей Разживин поздравили ветерана войны – 92-летнего Ивана Алексеевича Ландаря, с праздником Победы, выразив ему свою благодарность.На пороге гостей встретила супруга ветерана Евдокия Васильевна, которая пригласила всех пройти в дом. От лица руководства коллеги поблагодарили Ивана Алексеевича за стойкость и мужество, за умение выжить в тяжелых условиях войны, за мир, подаренный всем людям. Помощник начальника по работе с личным составом лейтенант внутренней службы Мария Гниппа вручила цветы 89-летней хозяйке дома.Владимир Сухоставец пожелал ветерану и его супруге крепкого здоровья, мира и благополучия. Мужчины поделились воспоминаниями о службе. Иван Алексеевич рассказал об особенностях работы в милиции в 70-80-е годы, о сложностях мирной жизни после войны. Он подчеркнул, что выжить их поколению в годы войны помогла вера и любовь к родине, близким людям. Андрей Разживин рассказал о героизме своих предков, которые прошли всю войну.Евдокия Васильевна поведала о жизни в годы войны: «В нашей семье росло шестеро детей. Отец и старший брат ушли на фронт. Маму расстреляли. Мы остались одни. Наша деревня под Брянском с октября 1941 по сентябрь 1943 года была оккупирована немцами. Но люди не бросили нас и помогали, чем могли, что позволило выжить. Нам очень хотелось жить в мире, как раньше». Со слезами на глазах и с болью в душе Евдокия Васильевна вспоминала те дни. Сейчас она счастлива. Недавно супруги отметили семидесятилетие совместной жизни. Столько же лет исполнилось их дочери.Иван Алексеевич Ландарь родился 10 марта 1929 года в селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области. До войны окончил 4 класса школы, работал трактористом. С 1949 по 1952 годы проходил службу в рядах Советской Армии в столице нашей родины – Москве. В 1954 году в возрасте 24 лет поступил на службу в органы внутренних дел с присвоением звания сержанта милиции. Лишь в 1959 году Иван Алексеевич окончил 10 классов образовательной школы. А уже в 1965 году – Московскую специальную среднюю школу милиции. Пройдя путь от дежурного 62-го отделения милиции (ныне ОМВД России по району Беговой), участкового 10-го, 28-го отделений милиции города Москвы (ныне ОМВД России по районам Аэропорт и Левобережный) и дослужив до должности заместителя начальника дежурной части Ленинградского РУВД г. Москвы в звании майора милиции, в 1982 году вышел в отставку.Награжден медалями «50 лет Советской милиции», «За безупречную службу» трех степеней, ведомственным знаком МВД СССР «Отличник милиции».Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29