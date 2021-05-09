Валерий Митрофанов вручил участнику боевых действий поздравительное письмо от руководства ГУ МВД России по г. Москве, цветы и ценные подарки...

В одну из самых важных и знаменательных дат в истории нашей страны – 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, руководство УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве посетило 94-летнего ветерана, участника боевых действий, чтобы поздравить и отдать дань уважения его подвигу.Помощник начальника УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве (по РЛС) подполковник внутренней службы Валерий Митрофанов от имени руководства УВД по ЗелАО и всего личного состава поздравил майора милиции в отставке Петра Андреевича Егорова с 76-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.Петр Андреевич Егоров родился в 1926 году в деревне Новое Буяново, Шемуршинского района, Республика Чувашия. После окончания школы поступил в педагогическое училище, которое так и не успел окончить, – призвали в армию. С началом войны Петр Андреевич Егоров сразу ушел на фронт. Боевой путь прошел до самого конца военных действий. За боевые заслуги ветеран награжден множеством наград, среди которых – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».После войны Петр Андреевич Егоров 28 лет служил в органах внутренних дел Чувашской АССР, дослужившись до звания майора милиции. В этом году в июле ветеран отметит свой 95-летний юбилей.Валерий Митрофанов, вручив поздравительное письмо от руководства ГУ МВД России по г. Москве, цветы и ценные подарки, пожелал участнику боевых действий крепкого здоровья и долгих лет жизни. Он поблагодарил Петра Андреевича Егорова за служение Отечеству, за явленный пример доблести и отваги, позволивший строить мирное будущее и жить свободно в нашей стране уже нескольким поколениям после войны, а также за активную жизненную позицию и участие в общественной жизни, за проведение военно-патриотической работы среди молодого поколения.По окончании встречи Валерий Митрофанов предостерег пенсионера, рассказав о самых распространенных схемах обмана старшего поколения и о том, как можно обезопасить себя от уловок мошенников.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31