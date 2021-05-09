Сотрудники полиции вместе с дочкой подготовили видеорассказ о своем прадедушке, воевавшем на фронтах Великой Отечественной войны.

Сотрудники полиции, которые несут службу в МО МВД России Гусь-Хрустальный, вместе с дочкой подготовили видеорассказ о прадедушке, Емельянове Владимире Алексеевиче, воевавшем на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.