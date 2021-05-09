Память о подвиге солдат Победы делает современных москвичей сильнее и позволяет им лучше понять историю. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем поздравлении с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Память о подвиге солдат Победы делает современных москвичей сильнее и позволяет им лучше понять историю. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем поздравлении с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне."76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. За эти десятилетия выросло три поколения москвичей, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы", – отметил Собянин.По его словам, в День Победы людей охватывают особые чувства. "Перед глазами, словно это было вчера, проходят тревожные сводки информбюро и паутина аэростатов в хмуром осеннем небе", – сказал мэр.В этот день жители Москвы вспоминают ополченцев, грудью вставших на защиту Родины. Собянин напомнил об их женах, о подростках и стариках, которые день и ночь трудились на заводах.Рожденным в мирное время невозможно представить, что пережили наши отцы, деды и прадеды, подчеркнул градоначальник. Но память об их подвиге делает нас сильнее, мы лучше понимаем историю, гордимся прошлым страны, без чего невозможно будущее, добавил Собянин.Мэр Москвы пожелал ветеранам и труженикам тыла здоровья и долголетия. "Пусть каждый прожитый вами день будет согрет любовью и вниманием ваших родных и близких", – заключил Собянин.