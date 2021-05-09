Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак и лидер думской фракции партии Сергей Неверов поздравили граждан с Днем Победы.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и лидер думской фракции партии Сергей Неверов поздравили граждан с Днем Победы.
Этот праздник объединяет всех граждан России, отметил Турчак. Он напомнил, что наша страна заплатила за Победу величайшую цену, за право жить и быть свободными свои жизни отдали миллионы людей.
"Помнить об этом, ценить это, передавать память о них из поколения в поколение – наш священный долг", – сказал секретарь генсовета "ЕР".
Сергей Неверов также отметил объединяющую роль праздника. По его словам, последствия той войны, прежде всего демографические, до сих пор с нами.
Но Великая Отечественная дала бесчисленные примеры мужества и героизма жителей всех республик бывшего СССР, сказал парламентарий.
"Вклад Советского Союза в разгром нацизма имел решающее значение и, по большому счету, определил дальнейшую судьбу всего мира", – отметил он, добавив, что День Победы остается главным праздником для нашей страны.
Россия отмечает 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия проходят во всех городах нашей страны.
В Москве на Красной площади состоялся парад Победы. В нем участвовали 12,5 тысячи человек, 190 единиц техники, 76 самолетов и вертолетов.