Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак и лидер думской фракции партии Сергей Неверов поздравили граждан с Днем Победы.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и лидер думской фракции партии Сергей Неверов поздравили граждан с Днем Победы.Этот праздник объединяет всех граждан России, отметил Турчак. Он напомнил, что наша страна заплатила за Победу величайшую цену, за право жить и быть свободными свои жизни отдали миллионы людей."Помнить об этом, ценить это, передавать память о них из поколения в поколение – наш священный долг", – сказал секретарь генсовета "ЕР".Сергей Неверов также отметил объединяющую роль праздника. По его словам, последствия той войны, прежде всего демографические, до сих пор с нами.Но Великая Отечественная дала бесчисленные примеры мужества и героизма жителей всех республик бывшего СССР, сказал парламентарий."Вклад Советского Союза в разгром нацизма имел решающее значение и, по большому счету, определил дальнейшую судьбу всего мира", – отметил он, добавив, что День Победы остается главным праздником для нашей страны.Россия отмечает 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия проходят во всех городах нашей страны.В Москве на Красной площади состоялся парад Победы. В нем участвовали 12,5 тысячи человек, 190 единиц техники, 76 самолетов и вертолетов.