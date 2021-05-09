Участники почтили память защитников страны минутой молчания и возложили цветы к обелискам и мемориалам.

Во Владимире продолжаются памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Наряду с традиционными церемониями на площади Победы и на Князь-Владимирском кладбище, они проходят в микрорайонах областного центра.Как уточнили в мэрии Владимира, в них участвуют ветераны, сотрудники райадминистраций, депутаты горсовета, школьники и местные жители.- Мероприятия, посвящённые 9 мая, уже состоялись в микрорайонах Юрьевец, Энергетик, Оргтруд, Лесной, Лунево, - добавили в пресс-службе.Участники почтили память защитников страны минутой молчания и возложили цветы к обелискам и мемориалам.