Мужчина утонул в заводи водоёма.

В Суздальском районе неосторожное поведение мужчины на водоёме привело к его гибели. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В День Победы 9 мая в ведомство поступило сообщение о происшествии в деревне Баскаки Суздальского района. Спасателям рассказали, что у СНТ «Старица» в заводи реки Клязьмы, возможно, утонул мужчина. На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы и водолазы.По прибытию на место они установили, что мужчина 1981 года рождения приехал в садовое товарищество, откуда вечером отправился на охоту. Обратно охотник не вернулся. Родственники попытались найти его, но безрезультатно.Утром они вышли на поиски пропавшего без вести и нашли его личные вещи на берегу реки. В ходе прочёсывания водоёма тело было найдено и поднято на поверхность.«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, мужчина во время охоты подстрелил утку и ринулся за добычей на водоём, но не был знаком с рельефом дна и мог соскользнуть с высокого обрыва», - рассказала руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.К поиску погибшего привлекались 12 человек, 3 единицы техники и одна лодка.