В ночь на 9 мая загорелся частный дом в селе Спасское Юрьев-Польского района. Сообщение о возгорании в МЧС получили слишком поздно – дом горел по всей площади открытым пламенем. Огнеборцы

В ночь на 9 мая загорелся частный дом в селе Спасское Юрьев-Польского района. Сообщение о возгорании в МЧС получили слишком поздно – дом горел по всей площади открытым пламенем. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 60 квадратных метрах. Впрочем, обошлось без пострадавших. Тушили пожар выезжали 11 человек и 5 спецмашин. Причина пожара выясняется дознавателями.