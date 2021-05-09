9 мая он возложил цветы к Вечному огню на площади Победы во Владимире, а также принял участие в литии по погибшим в годы Великой Отечественной Войны.

Губернатор Владимир Сипягин 9 мая возложил цветы к Вечному огню на площади Победы во Владимире, а также принял участие в литии по погибшим в годы Великой Отечественной Войны. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.С 1941 по 1945 годы на фронт ушли более 300 тысяч владимирцев, многие из которых с полей сражений. С каждым годом свидетелей тех страшных событий становится всё меньше.Как сообщили в Белом доме, Владимир Сипягин лично поздравил ветерана войны, труженицу тыла Розу Павловну Зайцеву.В подростковом возрасте у неё умерла мама, отца - репрессировали. Во время войны Роза Зайцева трудилась на военном заводе в Александрове, была комсоргом цеха. Всю войну она была донором.- Всегда хотелось есть, - вспоминает Роза Павловна.После ВОв она работала на радиозаводе «Рекорд», занималась общественной деятельностью. Вместе с мужем воспитала двух сыновей.Сейчас труженница тыла постоянно занята общественной работой в Совете ветеранов Ленинского района. Организует экскурсии, посещает владимирские школы.«Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед вами, героями», – подчеркнул Владимир Сипягин.