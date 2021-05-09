09.05.2021

2021-05-09 18:45:04

Владимирские агрономы рассказали как правильно ухаживать за метельчатой гортензией

"Бесконечное лето",- так красиво садоводы называют метельчатую Гортензию. Она безусловный фаворит среди обильно цветущих растений. Этим "чудом природы" можно любоваться с весны до поздней осени. А как правильно ухаживать за цветком Будды - узнаем у специалистов.



То в розовых, то в синих нарядах. С белыми ажурными шляпками ..Под воздушными зонтиками... Эта модница способна внести в ваш сад и японскую эстетику , и французский шарм. Но как любая красавица - капризна. Поэтому весной ценит омолаживающие процедуры- в частности, правильную стрижку .



Елена Майорова , старший педагог допобразования "Патриарший сад"



- Срез называется "на кольцо". Если присмотритесь внимательно видны такие складочки..морщинистые, здесь самая активная часть, камбий, благодаря которому ранка затянется . Нужно обрезать так, чтобы складочки оставались, морщинки этой коры.



Убрав застарелые сухие побеги, растение получит свои дозы солнца и воздуха. А значит одарит роскошными соцветиями. Важно помнить, что для создания декоративности нужно оставлять молодые нежно-коричневые веточки . И обрезать их на 2-3 почки.



- Раз , 2, 3, три почки оставляю..вот этот сухой я уже убираю и такой принцип сохраняется. на всех остальных.



Привезенную с Востока японскую розу в 18 веке сначала назвали "ЛеПотия" в честь прекрасной француженки- путешественницы, математика и астронома Николь- Рейн Лепот . Но это название за цветком не закрепилось. Второе имя- Гортензия - дадут цветку уже в честь сестры принца Карла Нассау- Зигена, любимчика императрицы Екатерины -2. Так появится легенда о Гортензии Лепот , вошедшая в популярную литературу. А вот биологическое название Гортензии - "Гидрангия"- знают не многие. В переводе с греческого оно означает "сосуд с водой", показывая что цветок очень любит обильный полив. И правильную органику.



- Не нужно только под нее класть скорлупу из-под яиц, как у нас обычно садоводы собирают, у кого кислые почвы, она не любит этого, ей нужны кисловатые почвы.



Цвет гортензии тоже напрямую зависит от желания садовника. Если подкислять почву лимонной кислотой или алюминием , то гортензия станет синей, если же почву вышелачивать , например при помощи молотого известняка, то гортензия оденется в розово-красные оттенки.



- Садовник- это и художник, и стилист, и парикмахер , и доктор, он еще и может получить продукцию с этих растений, те. еще и фитодизайнер.



Кстати приживаемость у побегов гортензии 100-процентная. Размножают ее зелеными черенками текущего года. Понадобится только минипарник с хорошей землей и пятисантиметровым слоем песка, обработанного марганцовкой или любым фунгицидом.



- Cрезаю под углом в 45 градусов..и этим срезом под 45 градусов погружаю..Одну - две почки оставляю. И по этому междоузлью получаются корни.



Еще один совет профессионалов - не убирать прошлогодние листья . Это лучшая подкормка для кустовых растений.



Светлана Валевач , главный агроном " Станции юных натуралистов"



- Каждый может на своем участке вырыть канавку и туда сложить листву, это хорошо для кустов подкормка, для земли - она будет рыхлая.



Если вы хотите показать человеку свою благодарность за его помощь и присутствие- подарите ему гортензию- советуют флористы. Цветы гортензии дарят и в том случае , если вы кому-то причинили боль и хотите принести извинения. А вот сами растения никогда не обидят, а скорее отблагодарят за внимание и заботу к ним.



Татьяна Воронцова, Илья Хлудов "Вести- Владимир".