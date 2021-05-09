Из-за коммунальных работ с 6 мая по 31 августа во Владимире будут отключать горячую воду.

В 2021 году во Владимире запланирована реконструкция 18 участков теплосетей . Энергетики планируют переложить около 20 километров коммуникаций.Для проведения работ выбран подземный бесканальный метод. На реконструкцию инженерных сетей потратят 450 млн рублей. Ещё около 100 млн выделили на текущий ремонт коммуникаций.Первые гидравлические испытания коммунальщики проведут в районе улиц Балакирева, Сурикова, Лакина. Профилактические работы намечены на 11-24 мая.Большой объём ремонта запланирован на улицах 9 Января и Казарменной. Продолжится переустройство трубопровода на улице Чайковского.Наиболее масштабной станет замена труб на улицах Офицерской, Диктора Левитана, Разина, где переложат около четырёх километров.Напомним, что на время работ ресурсоснабжающая организация горячей воды во Владимире. По плану перебои будут возникать с 6 мая по 31 августа.