Также во дворах областной столицы организовали концерты для ветеранов.

Во Владимирской области в условиях коронавирусных ограничений отметили День Победы.Большинство городов и районов отказались от крупных массовых мероприятий. Выделился в стройной линейке муниципалитетов лишь Ковров, где , посвящённое 9 мая.В остальных частях региона возлагали венки к мемориалам и обелискам, а также проводили во дворах.В областном центре владимирцы с 9:00 начали возлагать цветы к Вечному огню на площади Победы. Компанию им в разное время составили губернатор Владимир Сипягин, глава города Андрей Шохин и председатель Заксобрание Владимир Киселёв. Митингов и выступлений не было. Владимирцы же самостоятельно в унисон исполнили «Катюшу».У каждого из руководителей был свой план. Андрей Шохин и Владимир Киселёв в рамках акции «Звонок ветерану» поздравили фронтовиков по телефону. Последний накануне побывал в гостях у участника Великой Отечественной войны Михаила Волосникова. Глава региона 9 мая труженицу тыла Розу Зайцеву.Торжественная церемония памяти войнов, погибших на полях сражений в 1941-1945 годах, прошла на Князь-Владимирском кладбище. Здесь покоятся солдаты, умершие в годы войны от ран во владимирских госпиталях. Присутствующие почтили память соотечественников минутой молчания, возложили венки к Вечному огню и цветы на могилы защитников Родины.