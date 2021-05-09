С данной инициативой выступил губернатор Владимир Сипягин.

На своей официальной странице Вконтакте губернатор Владимир Сипягин предложил увеличить расходы на образование во Владимирской области на 456,4 млн рублей.«Достойные результаты работы позволяют нам выделить дополнительные средства. Они необходимы для капитального ремонта нескольких школ, а также крыш четырёх владимирских колледжей: авиамеханического, политехнического, строительного и технологического. Также деньги планируется потратить на строительство пищеблока в Добрятинской школе в Гусь-Хрустальном районе и ещё на реализацию ряда мероприятий», - уточнил глава региона.Напомним, что сейчас в Добрятинской СОШ педагоги вынуждены возить учеников завтракать и обедать в старый пищеблок, расположенный в 500 метрах от учреждения. Он стоит на оживлённой автодороге, по которой ежедневно курсируют фуры.Владимир Владимирович уточнил, что проект закона об уточнении областного бюджета будет внесён на рассмотрение в Заксобрание области в мае.Ранее сообщалось, что Белый дом 271 млн рублей на подготовку школ и детских садов к новому учебному году, а также на проведение летней оздоровительной кампании.«Лично посетив детские сады и школы Владимирской области, я принял решение выделить дополнительные средства для их подготовки к новому учебному году. Дошкольные учреждения получат 100 млн рублей, школам выделят 150 млн рублей. Оздоровительным лагерям направим 21 млн рублей», − заявил Владимир Сипягин во время пребывания в школе №17, расположенной в селе Сновицы.В 2021 году летние лагеря примут детей в прежнем допандемическом режиме. Подготовка к оздоровительному отдыху детей идёт полным ходом, и эти средства станут отличным подспорьем в этой работе.