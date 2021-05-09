Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 52 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 32 426 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (13 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 52 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 32 426 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (13 новых пациентов за сутки). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 7 434 Гусь-Хрустальный — 3 943 Муром — 3 565 Ковров — 2 321