Полицейские изъяли более 853 граммов наркотика.

Юрьев-Польский районный суд приговорил местного жителя к 7 годам колонии за незаконный оборот наркотиков.Как сообщили в пресс-службе Фемиды, парень решил продать крупную партию маковой соломы своему знакомому. Сумка с запрещённым веществом находилась на крыше хозпостройки. Однако осуществить задуманное мужчине не удалось. Наркодилера задержали. В результате полицейские изъяли более 853 граммов наркотика.С учётом былых «грехов» подсудимого, он уже привлекался к уголовной ответственности, следующие семь лет он проведёт в колонии строгого режима.