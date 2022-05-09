В День Победы 9 мая Сергей Собянин поздравил москвичей с 77-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны.

В День Победы 9 мая Сергей Собянин поздравил москвичей с 77-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны."День Победы, 9 мая, – это праздник жизни и торжество исторической памяти, праздник любви к нашей Родине, к России. Праздник, который вселяет в нас гордость за великие свершения предков и уверенность в своих силах. Наши сердца полны благодарности к фронтовикам и труженикам тыла.В эти светлые весенние дни мы вновь говорим ветеранам искреннее человеческое спасибо. И конечно, 9 мая мы вновь пройдем по главным улицам Москвы в шествии Бессмертного полка.Ваши уроки стойкости, мужества и героизма – бесценное наследие, которое вдохновляет все поколения защитников отечества, включая и нынешние дни, когда Россия вновь ведет борьбу за правду и справедливость. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы!" – сказал Сергей Собянин в своем обращении.