Во Владимире проходит акция Бессмертный полк. Портреты героев своей семьи вместе с владимирцами...

Во Владимире проходит акция "Бессмертный полк". Портреты героев своей семьи вместе с владимирцами пронес глава региона Александр Авдеев. Полную хронику торжеств в честь 77 годовщины Победы смотрите в вечернем выпуске "Вести-Владимир" в 21:05.