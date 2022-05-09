Во Владимире проходит акция Бессмертный полк. Портреты героев своей семьи вместе с владимирцами...
<a href="https://33live.ru/novosti/09-05-2022--vo-vladimire-edinym-stroem-proshyol-bessmertnyj-polk.html" target="_blank"> Во Владимире единым строем прошёл Бессмертный полк</a> - Во Владимире проходит акция Бессмертный полк. Портреты героев своей семьи вместе с владимирцами...
[url=https://33live.ru/novosti/09-05-2022--vo-vladimire-edinym-stroem-proshyol-bessmertnyj-polk.html] Во Владимире единым строем прошёл Бессмертный полк[/url] - Во Владимире проходит акция Бессмертный полк. Портреты героев своей семьи вместе с владимирцами...