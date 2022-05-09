Агата Муцениеце знает, как порадовать сына и дочь простым, но очень вкусным блюдом.

Агата Муцениеце знает, как порадовать сына и дочь простым, но очень вкусным блюдом.Актриса часто бывает в разъездах по работе, ведь звездам театрам и кино нередко приходится гастролировать. Но, по признанию экс-супруги Павла Прилучного, в ее арсенале есть блюдо, ради которого дети будут звать ее из домой любой точки мира. Речь идет о хрустящих макарошках: их процесс приготовления прост, а почти все ингредиенты есть под рукой каждой хозяйки. Актриса рассказала поклонникам, как правильно сделать яство, от которого детишки пальчики оближут.Для двух порций блюда потребуется:макароны (и количество зависит от того, сколько съедают дети)вода (объем зависит от количества макарон)оливковое маслосыр (российский или пармезан)соль (по вкусу)сосиски (2 штуки)яйца (2 штуки)Итак, для начала необходимо поставить на огонь воду для варки макарон. Предварительно ее солят и добавляют подсолнечное масло, чтобы макароны не слиплись. Пока они варятся, нужно натереть на крупной терке сыр и отложить в сторону. Готовые макароны смазать сливочным маслом, а после поместить на сковороду с подсолнечным маслом. Макароны обжаривать до "желтой" корочки. Далее необходимо засыпать в сковороду сыр – именно он и придаст макаронам хруст и более грубую корку. Жарить до тех пор, пока макароны не станут золотистого цвета. Затем необходимо бросить в сковороду порезанные сосиски, перемешать и сразу же разбить два яйца. Блюдо следует крышкой и жарить яйца до готовности.