Накануне великого праздника Победы Единая Россия, Молодая Гвардия Единой России и Волонтерская Рота Боевого Братства проводят акции Правду и память не отменить у 14 посольств государств, которые стали забывать о том, что их освободила от фашизма Красная Армия.

Накануне великого праздника Победы Единая Россия, Молодая Гвардия Единой России и Волонтерская Рота Боевого Братства проводят акции Правду и память не отменить у 14 посольств государств, которые стали забывать о том, что их освободила от фашизма Красная Армия.Более 5 тысяч активистов установили плакаты и картины с фрагментами истории освобождения европейских городов, в том числе их столиц, от немецко-фашистских захватчиков и оккупантов перед зданиями посольств Украины, Румынии, Болгарии, Молдавии, Латвии, Норвегии, Чехии, Словакии, Литвы, Эстонии, Македонии, Словении и Австрии. В этих государствах выжигают память о подвиге наших солдат, которые спасли миллионы граждан этих стран. Вместе с активистами руководитель исполкома Московского реготделения Единой России Максим Руднев вышел к зданию посольства Польши – страны, которая также забыла, как наша армия спасала ее народ от истребления фашистами, а сейчас сама пропагандирует нацизм.Сегодня активисты партии, МГЕР и Волонтерской Роты провели акцию у посольства Польши Правду и память не отменить, чтобы напомнить полякам, что в Великой Отечественной войне именно Красная Армия освободила их страну от нацистов ценой 600 тысяч жизней солдат. Сейчас градус русофобии в этой стране запредельный, за последние несколько лет поляки уничтожили более 300 памятников нашим воинам. Уже несколько десятилетий они переписывают историю, а сегодня неприкрыто поддерживают нацистов. Велик риск того, что Польша, страна очень сильно пострадавшая от нацизма в 20 веке, в веке 21-м становится одним из оплотов этой страшной идеологии, – комментирует Максим Руднев.Правительство Польши уже несколько десятилетий делает все, чтобы их граждане забыли, что советские воины спасли народ страны практически от полного уничтожения. В лагерях на территории Польши были уничтожены миллионы евреев. Поляки демонстративно сносят памятники наших прадедов.Сегодня правительства ряда стран, включая Польшу, пытаются вырвать трагические страницы истории, чтобы скрыть от своих сограждан правду. Они закрывают глаза на явные факты проявления нацизма в Европе и, более того, активно его поддерживают, не понимая, что ведут свои страны к катастрофе, и коричневая зараза снова может поглотить их.На Украине сносят памятники героям, Советским солдатам, разведчикам, танкистам и летчикам, освободивших страну от всех этих ужасов. Ковпак, Кожедуб, Ворошилов были этническими украинцами. Каждый четвёртый маршал СССР был украинцем. Из 12 тысяч Героев Советского Союза за Вторую мировую 2000 были украинцами. Памятники сносят преступники с фашистской символикой на шевронах. Но правду и память не отменить! Миллионы жителей земли помнят подвиг советского солдата! – подчеркнул муниципальный депутат-единоросс от района Отрадное Алексей Шильников, он вышел с активистами к посольству Украины.С каждым годом у Европы все больше и больше прогрессирует болезнь Алцгеймера, что приводит к неконтролируемому беспамятству, отмечает муниципальный депутат Рязанского района Илья Сосновский, он вместе с молодогвардейцами вышел к посольству Словакии: Вы (Словакия – прим. Ред.) начали забывать, как наши деды и прадеды, проливая кровь, очистили вашу землю от фашисткой чумы, и теперь без стыда и совести отрицаете подвиг Советского солдата, отстоявшего мирное небо над головой.Сегодня мы напомнили представителям Запада у Латвийского посольства о там, кто спасал Европу от фашизма, кто освобождал людей в концлегарях, кто помог восстанавливать города. Вместе с молодёжными крыльями Молодой Гвардии и Волонтёрской Роты мы напомнили историю и привели неопровержимые факты нацистского режима. Всё скрытое стало явным! Правду и память не отменить! – подчеркнул руководитель общественной приемной окружного отделения Единой России запада Москвы Денис Лыткин.