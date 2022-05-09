Накануне Дня Победы владимирские волонтеры и стрит-артеры под руководством художника-граффитиста...

Накануне Дня Победы владимирские волонтеры и стрит-артеры под руководством художника-граффитиста Федора Карпова фактически создали новое граффити на мосту 850-летия Владимира - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Работы организовало городское управление по физической культуре, спорту и молодежной политике.Напомним, что в 2015 году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на этом месте уже было создано «победное» граффити. Но за 7 лет краски потускнели, и было принято решение обновить уличную композицию новым ярким и красочным рисунком.Увидеть рисунок можно на опорах моста у Соборной площади при въезде в город со стороны микрорайона Заклязьменский. Там изображены девушка с голубем и солдат.Фото: администрация Владимирской области