Марафон нашей общей памяти. День Великой Победы в регионе: лица, события, все города и районы. Как...

Марафон нашей общей памяти. День Великой Победы в регионе: лица, события, все города и районы. Как область отмечает 77-ую годовщину Победы над фашизмом? Не пропустите специальные выпуски региональных "Вестей" в 19.00 на телеканале "Россия-24" и в 21.05 на телеканале "Россия".И вот о чём мы расскажем сегодня:В строю с героями-Река памяти. Впервые за два года Бессмертный полк снова прошагал единым строем. Как прошла самая народная акция в 33 регионе?Парад и митинг-С памятью о Великой Победе и её ЦЕНЕ. Парад и торжественный митинг. Десятки тысяч владимирцев возложили цветы к вечному огню на площади Победы.Память навеки-Свеча памяти и парад техники в Суздале, концерт для ветеранов в Гусь-Хрустальном... Как день Победы отметили в районах области?Оружие Победы-Этого события ждали пять лет. Музей "Ковров-город оружейной славы" встретил первых посетителей.Танк "Малютка"-Все свои сбережения Ада Занегина отдала ... на танк. Как владимирские школьники разыскали девочку, которая первой отправила деньги на "Малютку" из брони?