Парки города Владимира подготовили специальную программу мероприятий, посвященных празднованию 77-й...

Парки города Владимира подготовили специальную программу мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Так, 9 мая в Центральном парке культуры и отдыха будет проходить программа «Как хорошо на свете без войны!». Большой праздничный концерт творческих коллективов и солистов города начнется в 12:00 на главной сцене.На фонтанной площади развернутся тематические площадки: патриотическая акция «Звезда победы», выставка фотографий «Город в лицах и судьбах», выставка атрибутов военного времени, интерактивная площадка от военно-исторического клуба «Владимирская милиция», фотозона «Путь к Победе». В течение дня будет проходить акция «Георгиевская ленточка».В парке «Дружба» пройдет концертная программа «Подвигу жить в веках», она начнется в 12:00. Здесь пройдут творческие мастер-классы, танцевальная программа «Ретро-шлягер» и многое другое. На территории парка будут установлены арт-объекты и фотозоны.В парке культуры и отдыха «Добросельский» запланирована праздничная программа «Они сражались за Родину!». В 12:00 откроет праздник концертная программа «За мир!» от арт-студии «KREATIFF». На игровой программе «Хочу стать героем» юные гости парка пройдут «курс молодого бойца», где смогут проявить свои умения в строевых командах, стрельбе из лука, попадании в цель и прохождении тематической полосы препятствий. В 14:00 все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах «Открытка Победы» и «Письмо солдату». А после будет организован конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем Победу».В полдень в парке культуры и отдыха «Загородный» состоится мероприятие под названием «Весна! Май! Победа!». Гости праздника смогут принять участие в поздравлениях у «Открытого микрофона» и конкурсе семейного рисунка «Сквозь года звенит Победа»: любой желающий сможет поздравить всех с праздником и даже исполнить песню военных лет на сцене. Также запланирован концерт «Майский вальс» в исполнении «Городского духового оркестра» и выступление Клуба бардовской песни.Фото: pixabay