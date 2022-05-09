7 мая в 23.39 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре...

7 мая в 23.39 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном жилом доме по адресу Вязниковский район, пос. Приозёрный, ул. 3-й Красный октябрь - сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. К сожалению, из-за позднего времени сообщение в пожарную охрану было совершено несвоевременно. По прибытии наблюдалось горение деревянного дома и хозпостройки на общей площади 120 кв.м. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар и не дали огню распространиться на другие дома.К сожалению, в ходе тушения на месте были обнаружены тела двух погибших людей. Их личности сейчас устанавливаются. Предположительно, это жильцы первой квартиры, в которой находился очаг пожара. Жильцы второй квартиры успели покинуть горящий дом до приезда подразделений.Дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего. Рассматриваются две версии – неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём при курении.К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 единиц техники и 12 человек.Фото: pixabay