Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в...

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности муниципального предприятия Вязниковского района, в ходе которой установлено, что работникам предприятия заработная плата за декабрь 2021 года в полном объеме не выплачена.На момент проверки задолженность по заработной плате превышала 200 000 рублей.По фактам выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес директора предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена в полном объёме - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Поскольку ранее по результатам рассмотрения постановления прокурора директор предприятия уже был привлечен к административной ответственности, межрайонной прокуратурой в отношении указанного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренным ч.7 ст.5.27 КоАП РФ – совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 ст.5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного участка №2 г.Вязники и Вязниковского района виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.Фото: pixabay