По результатам проверки Муромской городской и Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры приведены в...

По результатам проверки Муромской городской и Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры приведены в надлежащее состояние мемориальные сооружения, увековечивающие помять погибших при защите Отечества - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В Муроме: у памятника Бронепоезд «Илья Муромец», расположенного в парке им. 50-летия Советской власти, не были окрашены опорные конструкции мемориальной доски и основание плиты, на которой изображена схема боевого пути поезда. На каменном постаменте артиллерийского орудия ЗИС-3, расположенном на площади Победы, имелись разрушения плиточного покрытия. На мемориале Победы «Неизвестному солдату. Вечный огонь», расположенном на площади Победы, была загрязнена звезда Вечного огня. При этом расположенные на территории районного центра объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества, переданы администрацией округа Муром на баланс муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство».В Гусь-Хрустальном районе : установлены мемориальные плиты для памятника погибшим воинам, расположенного на территории города Курлово.Фото: pixabay