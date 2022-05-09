К середине недели, по прогнозам синоптиков, во Владимирскую область вернется тепло. Произойдет это...

К середине недели, по прогнозам синоптиков, во Владимирскую область вернется тепло. Произойдет это после 10 мая.Дождливая погода продержится еще пару дней, а уже в среду, 11 мая, владимирцев ждут приятные метеоперемены.11 мая станет первым теплым днем нынешней недели. Днем воздух прогреется до +14..16°, однако ветер - северный, возможен небольшой дождь.12 мая прогноз на дождь, пусть и небольшой, сохраняется. Но в остальном погода радует: температура воздуха днем до +15..17°, ветер западный, умеренный. Ночью столбик термометров не опустится ниже семь градусов тепла.13 мая и вовсе прогнозируется очень теплым: ночью +13..15°, днем - до 17 градусов тепла. Но будет ветрено, ветер холодный, северный, с порывами до 13 м/с.Фото: pixabay