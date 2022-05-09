Иннокентий Смоктуновский, Юрий Никулин, Владимир Этуш... сегодня, 9 мая, Дни.ру вспоминает советских актеров, прошедших Великую Отечественную войну.

Иннокентий Смоктуновский, Юрий Никулин, Владимир Этуш... сегодня, 9 мая, "Дни.ру" вспоминает советских актеров, прошедших Великую Отечественную войну.Михаил ПуговкинКогда началась война, артист дебютировал в кино. Молодой актер драматического театра снимался в эпизоде фильма "Дело Артамоновых". Завершить работу в фильме не получилось, уже через два дня Пуговкин отправился на фронт. 18-летний парень попал в 1147-й стрелковый полк 353-й стрелковой дивизии. Позднее служил разведчиком и был ранен в августе 1942-го.В госпитале поврежденную ногу хотели ампутировать, но Михаил Пуговкин убедил врача этого не делать, ведь он же артист! После ранения воевать он уже не мог, поэтому занялся самодеятельностью, а после поступил Школу-студию МХАТ.Юрий НикулинАктер был участником Финской и Великой Отечественной войн. Он ушел на фронт в 1939-м, как только ему исполнилось 18 лет. Служил в 72-м отдельном зенитном артиллерийском Пушкинском дивизионе. Зенитчиком был до 1943 года, два раза побывал в госпитале – с воспалением легких и контузией.Победу Юрий Никулин встретил в Прибалтике. Был демобилизован в звании старшего сержанта. Про войну всегда вспоминал спокойно, говорил, что не относит себя к храбрым людям, и признавался, что ему бывало очень страшно.Иннокентий СмоктуновскийВ 1942-м молодой человек работал в госпитале при Красноярской военной части и был статистом в местном драмтеатре. Когда Смоктуновскому исполнилось 18 лет, он поступил в Ачинское военное училище, но... его поймали за воровство картошки с общественного поля и отправили рядовым на Курскую дугу.Будущая звезда советского кино служила в 318-м гвардейском стрелковом полку 102-й гвардейской стрелковой дивизии. Однажды под Житомиром он попал в плен, но, к счастью, по дороге в лагерь ему удалось сбежать. Смоктуновский ушел к партизанам, участвовал в освобождении Варшавы, войну закончил в немецком Гревесмюлене.Анатолий ПапановМолодого актера призвали в армию в 1940-м, а через год отправили под Харьков. Когда началась Великая Отечественная война, он оказался на фронте с первых дней. В 1942 году вместе со своей дивизией попал в "котел", советским войскам пришлось отступать до Сталинграда.Во время одного из боев был тяжело ранен в ногу. В 21 год Анатолий Папанов лишился двух пальцев на ноге и стал инвалидом, долгое время ходил с тростью. "Разве забыть, как после двух с половиной часов боя из 42 человек осталось 13?" – вспоминал после войны актер.Владимир ЭтушСтудент Щукинского училища ушел на войну добровольцем в 1941-м, тогда Этушу было всего 19 лет. Молодого человека отправили в разведчики. Так как он разговаривал по-немецки, его записали в школу переводчиков в Севастополе.На фронте Владимир Этуш попал в 581-й стрелковый полк 151-й стрелковой дивизии. Этуш сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. В 1943-м его тяжело ранило. Этушу дали вторую группу инвалидности и комиссовали.