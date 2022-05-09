Торжества в честь дня Победы во Владимире открыл Бессмертный полк. С девяти утра у здания...

Торжества в честь дня Победы во Владимире открыл "Бессмертный полк". С девяти утра у здания областной филармонии начали собираться участники масштабной акции с портретами своих близких, защитников Родины. В этом году шествие впервые с 2019 года проходит в очном формате. По предварительным подсчетам, участие в нем приняли около 27 тысяч владимирцев. Кристина Иванова продолжит.-Несу портрет папы - Ремнев Александр Петрович. Ушел на фронт в 42-м и вернулся только в 47-м. Еще в Польше оставался после войны.-Василий Иванович, воевал в Сталинградской битве. Погиб в поселке Котлубань в 43 году.-С моим дедом - Новиков Михаил Кириллович, он воевал, прошел всю войну и Японскую войну тоже.Рассказать о своих героях в общем победном строю. Бессмертный полк вновь начинает свой путь. Во Владимире родные и близкие фронтовиков идут единой колонной от Садовой площади по проспекту Ленина. Во главе - ветераны. Василий Владимирович Коробчевский, Борис Николаевич Павлов и Михаил Петрович Волосников. Живые легенды Великой Победы.- Русскую Победу завоевывали мы!- Русская весна должна быть. Все правильно.- Спасибо.В начале шествия участников Великой Отечественной войны поздравил глава региона, Александр Авдеев. В колонне "Бессмертного полка" он - с портретом своего деда. Михаила Алексеевича Володина."Обеспечивал связь между фронтом и штабом, дошел до Кенигсберга, был ранен, с осколком в ноге проходил всю жизнь. СКЛЕЙКА. Тогда советский народ встал на защиту не только своей страны, но и на защиту всей Европы, всего мира. Это говорит о том, что русский солдат готов жизнь свою отдать за мир, за свободу любого человека" - врио губернатора Владимирской области, Александр Авдеев.Впереди колонны- алое полотнище и волонтеры с фотографиями владимирцев-героев Советского Союза, за ними - нескончаемый поток людей с портретами. С 2019 года из-за пандемии "Бессмертный полк" не проходил в очном формате. Семья Фурсенко из Украины рассказывает: возможности пронести портреты своих родителей и надеть без страха Георгиевскую ленту ждали с особым чувством.- Румянцева Мария Васильевна, это моя мама. Мы с Полтавской области приехали сюда и очень благодарны, что Россия предоставила нам такую возможность - пройти с Георгиевской ленточкой, в конце концов, и с портретами защитников Советского Союза, Советской страны.-Мой отец - Фурсенко Федот Андреевич. Он участник двух войн: финской и Великой Отечественной. Механик авиаполка. Прошел до Берлина.-Мы уже уехали в 14 году оттуда. Там неофициально. Мы носили, но как бы ее немножко прятали - могли побить за это."Бессмертный полк" в этом году пройдет не только в России, но и в странах, где продолжает жить память о великом подвиге. Грандиозная река человеческих историй, судеб и памяти ежегодно поражает своим масштабом. Первые участники владимирского шествия уже на площади Победы - но конца колонны не видно. Официальная цифра во Владимире - 22 тысячи. Еще несколько тысяч присоединились в процессе. Регистрация не нужна, как и прежде "Бессмертный полк" - это народное шествие, где каждого героя вспоминают поименно.Люди с портретами присоединяются к колонне прямо по ходу движения, поэтому сказать точно, до единиц, сколько их здесь сейчас - сложно. Однако уже понятно, их тысячи. Тысячи имен. Тысячи личных подвигов. Тысячи жизней, каждая из которых - цена нашей общей Великой Победы.Кристина Иванова, Александр Чунаев, Вести "Владимир"