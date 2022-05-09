Сегодня в день замечательного праздника - очередной годовщины Великой победы в прокуратуре...

Сегодня в день замечательного праздника - очередной годовщины Великой победы в прокуратуре Владимирской области проведено торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски прокурорам Владимирской области – участникам Великой Отечественной войны - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.На мемориальной доске запечатлены имена прокуроров, которые в годы войны с честью и достоинством выполнили свой патриотический долг и являются для нас примером и образцом.Пётр Иванович Образцов, Александр Фёдорович Клишин, Виктор Фёдорович Морозов, Валентин Павлович Смирнов,…Минутой молчания прокуроры почтили память всех героев Великой Отечественной войны.После войны многие ветераны вернулись в стены прокуратуры и вместе со всей страной помогали Родине подниматься из руин, передавая лучшие традиции новым поколениям прокуроров.И в этот торжественный день у мемориальной доски приняли присягу молодые специалисты прокуратуры Владимирской области, давая клятву, посвятить себя служению Закону, непримиримо бороться с любыми его нарушениями, активно защищать интересы личности, общества и государства.В завершении торжественного мероприятия ветеранам прокуратуры Владимирской области вручены медали «300 лет прокуратуре России».Фото: прокуратура Владимирской области