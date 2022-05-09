Его анонсировали в 2016 году.

В воскресенье, 8 мая, во Владимирской области открылся музей «Ковров – город оружейной славы». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.О возможном создании музея оружия заговорили еще в 2012-м году, а его появление анонсировали в 2016-м. Тогда планировалось, что открытие состоится в 2019-м, однако за его концепцию взялись только в 2021-м.Местом выбрали историческое дореволюционное здание №33 по улице Абельмана. Новый музей включает в себя восемь композиций: «Ковров – кузница оружия в годы Великой Отечественной войны», например, или «Приезд В.Г. Федорова и начало ковровской оружейной школы».В арсенале музея образцы оружия, документы и артефакты. На двух этажах выставлены более 700 «живых» экспонатов и несколько сотен – в мультимедийном формате.