8 мая в канун 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне агитбригада в составе народного...

8 мая в канун 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне агитбригада в составе народного драматического театра «Поиск» и воспитанников детского сада «Дюймовочка» группа №6 «Веснушки» поздравила 10 ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим 9 Мая - сообщает пресс-служба администрации Коврова.Организатором мероприятия выступили специалисты управления культуры и молодежной политики. Во дворах домов под окнами участников Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла звучали стихи и песни военных лет.В этот день первыми получали поздравление почетный гость мероприятия – директор 19 школы Нина Николаевна Чунаева и труженица тыла Галина Илларионовна Аржанова.Концерты для одного ветерана впервые в Коврове стали проводить в 2020 году в связи с ковидными ограничениями.Такой формат очень полюбился ветеранам. Ведь большинству из них уже далеко за 90 и посещать массовые мероприятия многим тяжело по состоянию здоровья.В завершении мероприятия Галине Илларионовне Аржановой были вручены цветы и подарки.Фото: администрация города Коврова