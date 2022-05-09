Во вторые майские праздники во Владимирской области произошло сразу несколько крупных пожаров на...

Во вторые майские праздники во Владимирской области произошло сразу несколько крупных пожаров на производстве.Утром 8 апреля загорелось здание завода «Раско» в поселке Анопино, а сегодня возгорание произошло на домостроительном комбинате в деревне Демидово Собинского района. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение на площади 1350 кв.м. Сгорело конструкция здания, внутренняя отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет - сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает точную причину пожара.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области