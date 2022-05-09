Сегодня во Владимире, наряду с главными торжествами на площади Победы, памятные церемонии и митинги...

Сегодня во Владимире, наряду с главными торжествами на площади Победы, памятные церемонии и митинги горожан в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялись на Князь-Владимирском мемориале, у стел и обелисков в микрорайонах Юрьевец, Энергетик, Оргтруд, Лесной, Лунево и других - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Вместе с ветеранами и тружениками тыла в торжественных встречах участвовали тысячи жителей областной столицы, в том числе депутаты владимирского городского Совета, работники местных администраций, ветераны военной службы, школьники и студенты.Фото: администрация Владимирской области