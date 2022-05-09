Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев рассказал о планируемом проекте...

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев рассказал о планируемом проекте реконструкции привокзальной площади и транспортно-пересадочного узла на вокзале города Владимира. На прошедшем совещании глава региона обсуждал этот вопрос с представителями РЖД."Провели совещание с РЖД. Планируем обновить привокзальную площадь, железнодорожный и автовокзал во Владимире. Сделаем удобный, современный и эстетичный транспортно-пересадочный узел. Начнём работы в этом году" - врио губернатора Владимирской области, Александр Авдеев.Проект создания во Владимире современного транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала обсуждается довольно давно. В частности, уже были презентованы и концепции обустройства привокзальной площади, в том числе с участием иностранных инвесторов.Ранее на вокзале прошел ремонт и были обустроены современные терминалы и сервисы, в том числе для маломобильных групп населения, а парковка стала бесплатной.Фото: яндекс дзен