Возложение венков и цветов прошло сегодня у мемориала на Князь-Владимирском кладбище. Там покоятся...

Возложение венков и цветов прошло сегодня у мемориала на Князь-Владимирском кладбище. Там покоятся участники Великой Отечественной войны, умершие от ран в госпиталях Владимира в военные годы.Представители ветеранских, общественных организаций, обычные владимирцы возложили сотни цветов к Вечному Огню и зажгли лампады у мемориала советским воинам и памятника детям, умершим и погибшим в годы Великой Отечественной войны.Напомним, на фронт из владимирского края ушли почти 300 тысяч человек, более половины из них не вернулись. Один из них- красноармеец Василий Матвеевич Косауров. Дед известного владимирского художника Василия Косаурова погиб в фашистском концлагере в самом начале войны."26 октября 1941 года в Освенциме. Я нашел его данные не так давно, 5-6 лет, я как-то смотрел телевизор и увидел что существует книга смерти, видимо по всему что на нем испытали первые камеры газовые" - художник, Василий Косауров."Вести-Владимир"