Сегодня, 9 мая, в 10 утра во Владимире стартовало шествие «Бессмертного полка». Горожане начали движение от Садовой площади и прошли до площади Победы. В единой колонне жители несли портреты ..

Сегодня, 9 мая, в 10 утра во Владимире стартовало шествие «Бессмертного полка». Горожане начали движение от Садовой площади и прошли до площади Победы. В единой колонне жители несли портреты своих предков, победивших фашизм.В 11.00 у Вечного огня начнется праздничный митинг, возложение цветов и венков к мемориалу в память о соладатах, погибших в годы войны. Сразу после этого владимирцев ждет парад.В 19.00 на главной сцене состоится торжественный концерт. День завершится красочным салютом. Фейерверки запустят в 22.00.Напомним, что из-за ковида последние два года торжества, связанные с Днем Победы, отменялись.