Администрация города Владимира анонсировала ограничения, которые коснутся всех без исключения авто....

Администрация города Владимира анонсировала ограничения, которые коснутся всех без исключения авто. 9 мая с 13:00 до 23:00 невозможно будет проехать по нескольким центральным улицам.Запланированы перекрытия на Большом проезде - на участке от улицы Разина до проспекта Ленина. Улица Ленина, где традиционно пройдут основные мероприятия праздника, будет недоступна для автотранспорта на отрезке от дома № 35 до дома № 35-А.Объезд возможен по улицам Чапаева, Разина, Диктора Левитана.Фото: pixabay