Во Владимирской области на 9 мая выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у 8 ..

Во Владимирской области на 9 мая выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё один житель подхватил опасный вирус в Муромском, 9 - в Ковровском, 1 - в Александровском, 7 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Гороховецком, по 1 - в Вязниковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150881 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41078 заболевших во Владимире, 17762 - в Ковровском районе и 16614 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.